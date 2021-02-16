Украинцы третий день не могли покинуть остров из-за сломанного самолета.

Самолет SkyUp с примерно 180 украинцами на борту вылетел из Занзибара в Киев.

Читайте такжеУкраинские туристы на Занзибаре: SkyUp объяснила проблему с рейсамиОб этом сообщила Анастасия Зинченко в Instagram.

В сторис девушка рассказала, что пассажирам сказали ехать в аэропорт около 20:00 по киевскому времени. Однако рейс задержали.

“Нас везут на самолет! Мы все аплодировали и кричали от радости, когда открыли гейт. На часах 00:03”, - написала Зинченко.

Украинские туристы на Занзибаре

О том, что на Занзибаре застряли украинские туристы стало известно сегодня. По сообщению пресс-секретаря Министерства иностранных дел Олега Николенко, почти 180 украинских туристов застряли на острове. Украинцы третий день не могут покинуть его из-за сломанного самолета.

Примечательно, что среди пассажиров оказались председатель Государственной миграционной службы (ГМС) Максим Соколюк и его невеста Анастасия Зинченко, которая прославилась тем, что в начале пандемии коронавирус затряла в Ухане, потому что отказалась лететь домой без своей собачки.

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Автор: УНИАН