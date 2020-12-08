Украинские авиакомпании выполнили 3 тыс. 578 рейсов, что на 53,4% меньше, чем в ноябре прошлого года.

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») в ноябре 2020 года снизило количество обслуженных полетов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 56,7% - до 9 тыс. 910.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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Отмечается, что украинские авиакомпании выполнили 3 тыс. 578 рейсов, что на 53,4% меньше, чем в ноябре прошлого года, иностранные авиакомпании – 6 тыс. 332 рейса (-58,3%).

«По типам полетов авиатрафик в ноябре распределился так: внутренние рейсы - 1909 (-15,6% по сравнению с ноябрем 2019 года), международные рейсы - 4563 (-62%) и транзитные рейсы - 3438 (-60%)», - сказано в сообщении.

Руководитель «Украэроруха» Андрей Ярмак отметил, что восстановление авиарынка может произойти раньше, чем ожидалось.

«Следующий год в авиационном сегменте видится через призму сертифицированной вакцины, новых правил перевозок для пассажиров и новой экономической реальности для авиакомпаний. Возрождение отрасли будет зависеть от макроэкономических факторов с поправками на авиационные узкопрофильные особенности. При положительном стечении обстоятельств восстановления авиарынка может произойти гораздо раньше прогнозов. Особенно это касается Украины», - цитирует пресс-служба его слова.

Пресс-служба также сообщила, что Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) разработала три сценария восстановления отрасли в зависимости от скорости начала применения вакцины.

Согласно первому сценарию (оптимистическому), вакцина против COVID-19 вводится в ближайшем будущем и уже летом 2021 года становится широкодоступной для пассажиров. По такому сценарию авиационный трафик вернется к уровню 2019 года за 5 лет - в 2024 году.

Согласно второму сценарию (реалистичному), вакцину введут для пассажиров до лета 2022 года. В этом случае восстановление отрасли затянется до 2026 года.

Согласно третьему (пессимистическому), если вакцина окажется неэффективной, то на восстановление трафика до уровня 2019 года пойдет следующее десятилетие.

Уменьшение количества полетов

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») в октябре 2020 года снизило количество обслуженных полетов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, на 56,4% - до 13 тыс. 041.

«Украэрорух»

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав «Украэроруха» входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), Служба аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания «Украэрорух», учебно-сертификационный центр «Украэроруха» и 7 региональных структурных подразделений.

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Автор: Павел Степанец