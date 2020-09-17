По оценкам общественных организаций, по меньшей мере 5690 внутренне перемещенных лиц все еще продолжают жить в так называемых местах компактного проживания, то есть санаториях, туристических базах, домах отдыха.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект, которым освобождаются от уплаты туристического сбора внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3103 проголосовали 317 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах учтено 1 млн 369 тыс. 787 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

«Одним из важнейших проблемных вопросов, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица, является вопрос жилья. По данным Отчета национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами, проведенного в июне 2018 года, большинство ВПЛ продолжают жить в арендованном жилье (62%), 5% переселенцев проживают в общежитиях и 4% - в Центрах коллективного проживания ВПЛ. По оценкам общественных организаций, по меньшей мере 5690 внутренне перемещенных лиц все еще продолжают жить в так называемых местах компактного проживания, то есть санаториях, туристических базах, домах отдыха», - говорится в документе.

Что такое туристический сбор в Украине:

Плательщиками туристического сбора являются граждане Украины, иностранцы, лица без гражданства, прибывающие на территорию территориальной общины, на которой действует решение органа местного самоуправления об установлении сбора, с целью оздоровления, лечения, а также познавательной, профессионально-деловой и другими целями, которые реализуются во время поездки без проведения какого-либо вида оплачиваемой деятельности, и пользуются услугами временного проживания (ночевки) с обязательством покинуть место пребывания в определенный срок.

Ставки сбора устанавливаются: для курортной местности – 1-3% от размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января налогового года, для других территорий – 0,5-1%.

Сбор взимается одноразово за весь период временного пребывания.

От уплаты сбора освобождаются дети до 16 лет, инвалиды, ветераны войны, учащиеся.

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Автор: Александр Куницкий