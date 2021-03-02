Власти Турции решили начать ослаблять карантинные ограничения.

В Турции с сегодняшнего дня после длительного перерыва открылись рестораны.

Читайте такжеВ Турции с весны начнут ослаблять карантинные ограниченияПо сообщению турецких СМИ, президент Реджеп Тайип Эрдоган своим решением отменил локдауны в выходные дни в городах с низким и средним уровнем риска и оставил локдаун по воскресеньям в городах с высоким риском заражения. Однако, по словам Эрдогана, действующий в стране общенациональный комендантский час с 21:00 до 5:00 останется в силе. Отметим, что данные ограничения туристов не касаются.

Напомним, локдаун в выходные дни действовал на всей территории страны с конца 2020 года.

Владельцы кафе и ресторанов, которые большую часть 2020 года работали только на вынос, давно просили об открытии после того, как доходы сектора упали на 65%.

Кафе и ресторанам, которые оставались закрытыми для посетителей с ноября прошлого года, теперь разрешили работать с 7:00 до 19:00 при 50-процентной заполняемости во всех провинциях страны, за исключением "красных".

Кроме этого, по словам президента страны, по всей Турции дошкольные и начальные школы, а также 8-12 классы возобновили частичное очное обучение.

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Автор: УНИАН