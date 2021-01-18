Каждый иностранный посетитель страны должен будет заплатить 300 тайских батов ($10).

Власти Таиланда введут туристическую пошлину в размере $10.

Читайте такжеТаиланд открылся для туристов из УкраиныКак сообщает портал Travel Off Path, идея ввести подобный сбор обсуждалась с 2016 года. Решение пока не вступило в силу.

«Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн объявил, что каждый иностранный посетитель страны должен будет заплатить 300 тайских батов ($10). Выяснилось также, что пошлина должна была вступить в силу еще в прошлом году, но решение было отложено до этого года»,— говорится в сообщении, передает kommersant.

Как уточняется, деньги будут частично направлены на страхование путешественников, а также на улучшение инфраструктуры в местах, часто посещаемых туристами. В 2021 году страна намерена принять 10 млн туристов.

Поездки в Таиланд

Сейчас въезд в Таиланд разрешен, но действуют строгие ограничения. В частности, въезжающим необходимо провести двухнедельный карантин в одобренном правительством отеле.

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Автор: УНИАН