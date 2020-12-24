"Красными" остаются 45 стран.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной зоны".

Читайте такжеКабмин не планирует ограничивать авиасообщение на новогодние праздники - КулебаОбновленная таблица появилась на сайте Минздрава 24 декабря.

Список сократился на две страны. Так, из "красной" в "зеленую зону" забрали Иорданию и Италию.

"Красными" остаются 45 стран. В том числе, Литва, Сербия, Грузия, Хорватия, Словения, США, Люксембург, Черногория, Швеция, Панама, Нидерланды, Дания и другие.

Страны "красной зоны": основные ограничения

В "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

По возвращении из стран "красной зоны" украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Дій вдома".

Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19.

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Автор: УНИАН