За доплату пассажир получает два свободных кресла рядом, подушку и плед.

Компания SkyUp вводит услугу «Авиаместо для сна».

Сейчас услуга пока что доступна только для рейсов Киев — Дубай, рассказали в пресс-службе лоукостера.

«"Авиаместо для сна" — это три пассажирских места на борту SkyUp Airlines, и все ваши. А еще бонусные подушка и плед, чтобы сон крепче и сны слаще», — сообщили в компании.

Читайте такжеSkyUp изменил условия онлайн-регистрации и выбора мест в самолетеЗабронировать услугу можно только в аэропорту, на стойке регистрации при наличии свободных мест в самолете.

Стоимость фиксированная — 175 долл. с человека за одно авиаместо для сна. Услуга оплачивается в национальной валюте в соответствии с курсом НБУ в день оплаты.

В комментариях на странице SkyUp в Facebook один из пользователей предложил также добавить к услуге матрас, чтобы убрать неровности между креслами. В компании пообещали рассмотреть и по возможности учесть это предложение.

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Автор: Катерина Комолова