Саудовская Аравия планирует с 17 мая открыть свои границы.
Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает "Суспільне".
Как отмечается, также власти планируют снять ограничения на путешествия для своих граждан в другие страны.
"С 01:00 по местному времени 17 мая 2021 года отменяются ограничения на поездки подданных, а также открываются водное, сухопутное и воздушное сообщения (с другими странами)", - сообщили в ведомстве.
Читайте такжеКабмин запретил въезд в Украину иностранцам из Индии
Сообщается, что ограничения отменят для тех, кто переболел коронавирусом более месяца назад, кто получил прививку, и подданных моложе 18 лет при наличии страхового медицинского полиса.
Однако иностранцам по прилету в страну придется пройти обязательный 14-дневный карантин.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Арт-фестиваль Burning Man снова отменили из-за коронавируса
- У украинцев самым популярным направлением для отдыха на майские стала Турция
- Турция с 15 мая не будет требовать ПЦР-тесты от авиапассажиров из Украины
- Европарламент поддержал введение паспортов вакцинации
- Рада готовит большую реформу украинского туризма: что известно
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.