Местным жителям также разрешат путешествовать в другие страны.

Саудовская Аравия планирует с 17 мая открыть свои границы.

Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает "Суспільне".

Как отмечается, также власти планируют снять ограничения на путешествия для своих граждан в другие страны.

"С 01:00 по местному времени 17 мая 2021 года отменяются ограничения на поездки подданных, а также открываются водное, сухопутное и воздушное сообщения (с другими странами)", - сообщили в ведомстве.

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Сообщается, что ограничения отменят для тех, кто переболел коронавирусом более месяца назад, кто получил прививку, и подданных моложе 18 лет при наличии страхового медицинского полиса.

Однако иностранцам по прилету в страну придется пройти обязательный 14-дневный карантин.

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Автор: Екатерина Лиманская