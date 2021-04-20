В Виннице наконец расцвели первые деревья сакуры, хотя обычно это происходит на несколько недель раньше.
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Как говорится в сюжете ТСН, в спальном районе города высажена целая аллея японских вишен, которая уже не первый год превращается в популярную селфи-локацию.
Хоть в полном цвету пока лишь несколько деревьев, горожане уже спешат насладиться красотой. Люди фотографируются и делятся весенними снимками в Сети. Говорят, ждали розовый цвет, ведь из-за холодов бутоны не раскрывались.
С потеплением все местные сакуры должны полностью расцвести через несколько дней. Горожане же убеждены: если сакуры уже расцвели, то теперь уж точно будет тепло.
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