В Канаде отменили полет из-за 3-летнего ребенка, который отказался надевать защитную маску.
Читайте такжеУкраина обновила список "коронавирусных" стран: в "зеленой" зоне четыре популярные туристические страныОб этом говорится в сюжете ТСН.
"Все произошло в салоне самолета перед взлетом. Бортработники потребовали от родителей девочки, чтобы та надела маску, а когда те начали спорить – рейс решили перенести. Всех пассажиров вывели и вызвали полицию", – говорится в сюжете.
По словам родителей, девочка решила перекусить, и поэтому в тот момент не могла надеть маску.
"Обвинений правоохранители никому решили не выдвигать. А вот семья ребенка сейчас ждет компенсации от авиакомпании", - отмечается в сюжете.
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