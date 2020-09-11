Правоохранители решили не выдвигать никому обвинений, а вот родители ребенка ждут компенсацию от авиакомпании.

В Канаде отменили полет из-за 3-летнего ребенка, который отказался надевать защитную маску.

Читайте такжеУкраина обновила список "коронавирусных" стран: в "зеленой" зоне четыре популярные туристические страныОб этом говорится в сюжете ТСН.

"Все произошло в салоне самолета перед взлетом. Бортработники потребовали от родителей девочки, чтобы та надела маску, а когда те начали спорить – рейс решили перенести. Всех пассажиров вывели и вызвали полицию", – говорится в сюжете.

По словам родителей, девочка решила перекусить, и поэтому в тот момент не могла надеть маску.

"Обвинений правоохранители никому решили не выдвигать. А вот семья ребенка сейчас ждет компенсации от авиакомпании", - отмечается в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц