Сначала страна будет открыта для внутреннего туризма.

Туристический сезон в Турции запланирован на апрель.

Об этом заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, пишет HaberTurk.

По словам министра, в апреле начнется сезон для внутреннего туризма, затем в страну начнут приезжать гости из других стран.

"Наша цель - начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов. Сезон начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону", - подчеркнул Эрсой.

Ситуация с коронавирусом в Турции

По данным Министерства здравоохранения Турции, за все время пандемии в стране коронавирусом заразились более 2,5 млн человек. Их них более 2,3 млн граждан выздоровели, 26 тыс. — умерли. За последние сутки в Турции COVID-19 заразились 627 человек, около 9 тыс. человек выздоровели, еще 113 пациентов умерли.

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Автор: Олег Давыгора