Турция может не пустить украинцев на свои курорты - врач

Медик также пояснил, какие опасности с точки зрения заражения представляет авиаперелет и пребывание в аэропорту.

Если в Украине будет наблюдаться высокая динамика заболеваемости коронавирусом, Турция может закрыть страну для украинских туристов.

Такое мнение "Обозревателю" высказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской. "Я не думаю, что, если у нас будет такая динамика заболеваемости, как сейчас, то Турция примет украинских туристов. Хотя, будем надеяться, что через неделю-две она изменится", – отметил он.

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Медик также пояснил, какие опасности с точки зрения заражения представляет авиаперелет и пребывание в аэропорту. "Пребывание в самолете, контакт в очередях в аэропорту, толпа является определенным опасным фактором", – сказал он.

В частности, по словам врача, даже индивидуальная вентиляция, которую организовывают авиакомпании, не является стопроцентной гарантией.

"Вирус может передаться с вентилятора. Но вы дышите и контактируете не только с тем воздухом, который на вас попадает из вентилятора. Вы контактируете с сиденьем, с вашим соседом по самолету, со стюардессой. Поэтому вряд ли здесь может быть какая-то индивидуальная защита", – сказал он.

"Должны быть какие-то герметичные кабинки для того, чтобы мы гарантировали, что к вам попадает только отфильтрованный воздух", – добавил врач.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что резкий скачок статистики по коронавирусу в Украине связан с ослаблением карантина.

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