В Таиланде назвали предварительную дату открытия для туристов

Популярный курортный остров Пхукет может открыться для туристов 1 октября.

Министерство туризма и спорта Таиланда разработало план по перезапуску туристической индустрии страны "Safe and Sealed", который предусматривает открытие популярного курортного острова Пхукет уже 1 октября 2020 года.

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Вместе с тем, как сообщает The Bangkok Post, туристические операторы в Чианг-Рае и Чиангмае намерены объединиться для формирования северного хаба для путешественников с длительным пребыванием.

В частности, министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн заявил, что 27 августа состоится встреча с другими профильными ведомствами по поводу плана открыть страну для туристов из городов или провинций с низким уровнем риска заболеваемостью коронавирусом. По итогам встречи план должны доработать и окончательно утвердить.

При этом министр сообщил, что одним из возможных вариантов станет предоставление под нужды туристов 1-2 километров пляжной зоны рядом с государственными карантинными виллами, например в Патонге (курортный город на западном побережье острова Пхукет - ред.), чтобы туристы могли выйти за пределы отелей и наслаждаться пляжем во время 14-дневного карантина.

Сообщается, что команда Центра по контролю ситуации с COVID-19 в Таиланде (CCSA) уже посетила Пхукет, чтобы оценить готовность к принятию туристов, однако профильное министерство и Управление туризма Таиланда (TAT) еще должны провести опрос среди местных жителей по поводу концепции возобновления туристической деятельности.

Не маловажную роль в планах по возобновлению туризма в Таиланде также сыграют результаты госпрограммы "We travel together", запущенной в середине июля 2020 года. По ее условиям, жители Таиланда должны были отправиться в путешествие в другую провинцию страны и жить там как туристы.

Туризм в Таиланде

Таиланд - государство в Юго-Восточной Азии, популярное место отдыха среди туристов со всего мира, особенно в зимний период года.

Таиланд привлекает туристов теплым климатом, многочисленными пляжами, самобытной архитектурой и культурой, уникальной флорой и фауной, полезными экзотическими фруктами и сравнительно дешевыми ценами.

Как сообщает Wikipedia, туризм приносит значительный доход в экономику Таиланда и составляет примерно 16-18% от ВВП страны. При этом значительная доля приходится на внутренний туризм. Ежегодно Таиланд посещают около 40 миллионов иностранцев. Самые популярные туристические направления: Бангкок, Чиангмай, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби.

Туризм и коронавирус

По состоянию на 13 августа 2020 года украинские туристы могут свободно путешествовать в 42 страны мира, среди них несколько популярных туристических направлений.

Ранее популярный среди туристов карибский остров Ангилья (Anguilla) объявил себя свободным от коронавирусной инфекции и анонсировал начало первой фазы приема иностранных туристов.

Жители Тайваня настолько соскучились по путешествиям, что во время карантина готовы на что угодно, чтобы разбавить карантинные будни. Поэтому там запустили авиарейс-аттракцион: самолет взлетает, кружит три часа в воздухе и садится.

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Перевод: Марина Григоренко