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В Таиланде назвали предварительную дату открытия для туристов

13:04, 18 августа 2020
Новости туризма
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Пхукет может начать принимать туристов с 1 октября / фото wikipedia.org / Rene Ehrhardt

Министерство туризма и спорта Таиланда разработало план по перезапуску туристической индустрии страны "Safe and Sealed", который предусматривает открытие популярного курортного острова Пхукет уже 1 октября 2020 года.

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Вместе с тем, как сообщает The Bangkok Post, туристические операторы в Чианг-Рае и Чиангмае намерены объединиться для формирования северного хаба для путешественников с длительным пребыванием.

В частности, министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн заявил, что 27 августа состоится встреча с другими профильными ведомствами по поводу плана открыть страну для туристов из городов или провинций с низким уровнем риска заболеваемостью коронавирусом. По итогам встречи план должны доработать и окончательно утвердить.

При этом министр сообщил, что одним из возможных вариантов станет предоставление под нужды туристов 1-2 километров пляжной зоны рядом с государственными карантинными виллами, например в Патонге (курортный город на западном побережье острова Пхукет - ред.), чтобы туристы могли выйти за пределы отелей и наслаждаться пляжем во время 14-дневного карантина.

Сообщается, что команда Центра по контролю ситуации с COVID-19 в Таиланде (CCSA) уже посетила Пхукет, чтобы оценить готовность к принятию туристов, однако профильное министерство и Управление туризма Таиланда (TAT) еще должны провести опрос среди местных жителей по поводу концепции возобновления туристической деятельности.

Не маловажную роль в планах по возобновлению туризма в Таиланде также сыграют результаты госпрограммы "We travel together", запущенной в середине июля 2020 года. По ее условиям, жители Таиланда должны были отправиться в путешествие в другую провинцию страны и жить там как туристы.

Туризм в Таиланде

  • Таиланд - государство в Юго-Восточной Азии, популярное место отдыха среди туристов со всего мира, особенно в зимний период года. 
  • Таиланд привлекает туристов теплым климатом, многочисленными пляжами, самобытной архитектурой и культурой, уникальной флорой и фауной, полезными экзотическими фруктами и сравнительно дешевыми ценами.
  • Как сообщает Wikipedia, туризм приносит значительный доход в экономику Таиланда и составляет примерно 16-18% от ВВП страны. При этом значительная доля приходится на внутренний туризм. Ежегодно Таиланд посещают около 40 миллионов иностранцев. Самые популярные туристические направления: Бангкок, Чиангмай, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби.

Туризм и коронавирус

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Перевод: Марина Григоренко

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