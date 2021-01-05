Аэропорт Мемминген расположен выше других немецких аэропортов и принимает в основном лоукосты, как альтернатива дорогому аэропорту Мюнхена.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал выполнение рейсов в немецкий город Мемминген с 30 марта 2021 года.

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Как сообщает пресс-служба компании, стоимость билетов на рейс "Киев - Мемминген" стартует от 1 963 гривень без багажа, а "Мемминген - Киев" от 2 086 гривень без багажа.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю: вторник, четверг и суббота.

Интересные факты о Меммингене:

Небольшой колоритный баварский город Мемминген расположен примерно в 100 километрах от столицы Баварии - Мюнхена. Также отсюда удобно добираться в австрийский Зальцбург и многие альпийские городки. Кроме того, отсюда можно легко попасть в сказочный баварский замок Нойшванштайн, о котором мы писали в нашем большом материале.

В Меммингене можно увидеть немалое количество традиционных немецких домиков. В то же время здесь нет толп туристов, поэтому по городу приятно гулять, а цены здесь не туристические.

Аэропорт Мемминген расположен выше других немецких аэропортов и принимает в основном лоукосты, как альтернатива дорогому аэропорту Мюнхена. Из аэропорта функционирует регулярное автобусное сообщение с городами Мюнхен, Санкт-Галлен, Нюрнберг и Цюрих.

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Автор: Марина Григоренко