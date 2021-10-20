99% трафика пришлось на семь аэродромов.

В сентябре 2021 года аэропорты Украины обслужили 2,05 млн пассажиров.

Об этом сообщила Госавиаслужба Украины.

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По пассажиропотоку в сентябре 2021 года в ТОП-3 аэропортов Украины вошли аэропорты "Борисполь", "Львов" и "Киев". Они приняли и отправили 1,6 млн пассажиров, что составляет 78% от общего авиатрафика страны.

В число крупнейших авиапредприятий Украины также вошли аэропорты "Одесса", "Харьков", "Запорожье" и "Днепр".

В данную статистику не включен аэропорт "Симферополь", который находится на территории аннексированного полуострова Крым. Официально аэропорт закрыт с 2014 года.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы в "Жулянах":

Аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2024 году закроется для реконструкции взлетно-посадочной полосы. Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72.

Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 м до 2770 м.

Также один из двух курсов полосы получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO. Это позволит самолетам садиться в "Киеве" при видимости не менее 350 м. Сейчас в аэропорту работает ILS категории I ICAO. В результате полеты прекращаются, когда видимость падет меньше 800 м.

Работы по реконструкции аэродрома также будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.

Автор: Елена Коваленко