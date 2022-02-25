В случае необходимости в возвращении в Украину надо тщательно планировать маршруты выезда из страны пребывания и перемещения по территории Украины.

Министерство иностранных дел Украины объявило советы украинским гражданам, застрявшим за границей.

Рекомендации МИД Украины опубликованы в социальной сети Facebook.

Дипломаты опубликовали семь советов для украинцев, которые вынужденно остались за границей.

В частности, во-первых, надо обратиться в ближайшее посольство/консульство Украины для получения дальнейших инструкций и консультаций;

Во-вторых, надо следить за официальными сообщениями органов государственной власти Украины и соответствующего посольства/консульства Украины;

В-третьих, надо зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ", что позволит консулам поддерживать оперативную связь и направлять в случае необходимости срочные информационные сообщения;

В-четвертых, в случае возникновения проблемных вопросов нужно обращаться в местных социальных служб или посольств/консульств Украины, которые имеют контакты этих служб и местных украинских общин, готовых помогать соотечественникам, оказавшимся в тяжелом положении;

В-пятых, в случае необходимости в возвращении в Украину, тщательно надо планировать маршруты выезда из страны пребывания и перемещения по территории Украины. МИД рекомендует использовать регулярные авиарейсы в Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию с последующим следованием в Украину альтернативными видами транспорта;

В-шестых, гражданам, которые намерены возвращаться в Украину, следует также отслеживать сообщения на информационных ресурсах посольства Украины в Польше, Румынии, Словакии или Венгрии (в зависимости от маршрута следования) относительно текущего режима транзитного проезда. Проверить это можно на tripadvisor.mfa.gov.ua;

В-седьмых, надо иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие принадлежность к гражданству Украины.