Подобную акцию Лувр устраивает впервые.

Парижский Лувр предлагает приобрести на аукционе возможность увидеть всемирно известный шедевр Леонардо да Винчи без защитного стекла.

Раз в год картину осматривают специалисты — в этом году к ним сможет присоединиться один счастливчик. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Также музей выставляет на аукцион персональную экскурсию с директором и прогулку по крыше Лувра, откуда открывается фантастический вид на Эйфелеву башню и Нотр-Дам. Подобную акцию Лувр устраивает впервые.

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Автор: Ольга Робейко