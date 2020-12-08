Парижский Лувр предлагает приобрести на аукционе возможность увидеть всемирно известный шедевр Леонардо да Винчи без защитного стекла.
Раз в год картину осматривают специалисты — в этом году к ним сможет присоединиться один счастливчик. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Также музей выставляет на аукцион персональную экскурсию с директором и прогулку по крыше Лувра, откуда открывается фантастический вид на Эйфелеву башню и Нотр-Дам. Подобную акцию Лувр устраивает впервые.
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