Ограничения не распространяются на водителей грузового автотранспорта и лиц, следующих транзитом.

В связи с введением Венгрией комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 6:00 по киевскому времени, были изменены условия пропуска через границу.

Как сообщили в Госпогранслужбе, на время действия комендантского часа въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, направляющимся:

к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии;

с целью трудоустройства (при наличии соответствующих документов).

Ограничения не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.

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При этом отмечается, что такие лица обязательно должны иметь документы, подтверждающие основание для въезда или транзитный характер путешествия: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.

Коронавирус и карантин в Венгрии

Власти Венгрии объявили о закрытии школ, университетов и ресторанов, а также введение расширенного ночного комендантского часа для того, чтобы сократить число заражений коронавирусом

Ранее в Венгрии введено дополнительные ограничения на въезд из-за введения с 1:00 до 6:00 (по киевскому времени) комендантского часа.

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Автор: Александр Топчий