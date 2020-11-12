В связи с введением Венгрией комендантского часа, который будет действовать с 21:00 до 6:00 по киевскому времени, были изменены условия пропуска через границу.
Как сообщили в Госпогранслужбе, на время действия комендантского часа въезд в Венгрию будет разрешен исключительно лицам, направляющимся:
- к месту постоянного, временного проживания или месту работы на территории Венгрии;
- с целью трудоустройства (при наличии соответствующих документов).
Ограничения не распространяются на водителей грузового автотранспорта, осуществляющих международные перевозки, и лиц, следующих транзитом через территорию Венгрии.
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При этом отмечается, что такие лица обязательно должны иметь документы, подтверждающие основание для въезда или транзитный характер путешествия: разрешение на постоянное или временное проживание в стране назначения, разрешение на трудоустройство, бронирование гостиницы и тому подобное.
Коронавирус и карантин в Венгрии
- Власти Венгрии объявили о закрытии школ, университетов и ресторанов, а также введение расширенного ночного комендантского часа для того, чтобы сократить число заражений коронавирусом
- Ранее в Венгрии введено дополнительные ограничения на въезд из-за введения с 1:00 до 6:00 (по киевскому времени) комендантского часа.
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