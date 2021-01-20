Власти Израиля изменили правила въезда на территорию страны из-за ситуации с распространением коронавируса.
Отныне всех пассажиров международных авиакомпаний обяжут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на рейс в страну, пишет The Jerusalem Post.
Также Кабинет министров страны продлил нынешний усиленный режим изоляции до конца января.
Читайте такжеОман снова закрывает границы
Ситуация с коронавирусом в Израиле
Накануне в Израиле зарегистрировали рекордное количество новых заболеваний COVID-19 - 10 021. Более 40 человек умерли в результате осложнений, вызванных болезнью.
По состоянию на 19 января в Израиле вакцинировали против коронавируса 2,2 миллиона граждан.
Также вас могут заинтересовать новости:
- Эстония обновила правила въезда для иностранцев из стран " красной зоны"
- Норвегия планирует значительно ужесточить правила въезда в страну
- Предварительная регистрация и карантин: Австрия меняет правила въезда
- Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны: после возвращения из Турции теперь не нужно идти на самоизоляцию
- Сейшелы открылись для туристов с прививкой от COVID-19
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.