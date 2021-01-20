Кабинет министров страны продлил нынешний усиленный режим изоляции до конца января.

Власти Израиля изменили правила въезда на территорию страны из-за ситуации с распространением коронавируса.

Отныне всех пассажиров международных авиакомпаний обяжут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на рейс в страну, пишет The Jerusalem Post.

Также Кабинет министров страны продлил нынешний усиленный режим изоляции до конца января.

Ситуация с коронавирусом в Израиле

Накануне в Израиле зарегистрировали рекордное количество новых заболеваний COVID-19 - 10 021. Более 40 человек умерли в результате осложнений, вызванных болезнью.

По состоянию на 19 января в Израиле вакцинировали против коронавируса 2,2 миллиона граждан.

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Автор: Олег Давыгора