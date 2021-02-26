В Израиле вернули комендантский час. А все из-за религиозного праздника Пурим, который отмечается в эти выходные.
Читайте такжеВ Евросоюзе пришли к согласию о разработке паспортов вакцинации от коронавирусаОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Решение приняли, чтобы избежать сборищ на праздники и новых заражений. И это несмотря на то, что сейчас Израиль - лидер по темпам вакцинации в мире.
Уже половина населения получила по крайней мере одну прививку из двух необходимых.
Продлить строгий карантин на фоне новых вспышек решили и в Европе. Португалия свои ограничения продлила до 15 марта. На такой же срок карантин решили оставить и в Венгрии.
Тем временем королева Великобритании призывает людей вакцинироваться.
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