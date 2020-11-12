Все пассажиры имели негативный результат, рейс состоялся.

Авиакомпания Lufthansa 12 ноября выполнила первый рейс, на котором все пассажиры были протестированы на коронавирус и имели негативный результат.

Об этом сообщает avianews.com.

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Как проводится тестирование

После входа в терминал пассажирам необходимо пройти экспресс-тест на антиген COVID-19. Результаты анализов становятся известны в течение 30-60 минут. Только после того, как медработники введут в систему информацию о негативном результате, путешественник сможет пройти на контроль безопасности.

Тестирование является бесплатным, однако Lufthansa попросила своих клиентов приезжать в аэропорт заранее для прохождения процедуры.

Те, кто не желает проходить проверку на коронавирус в аэропорту, могут бесплатно перебронировать свой билет на альтернативный рейс или же показать справку о прохождении ПЦР-теста не более чем за 48 часов до вылета.

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Автор: УНИАН