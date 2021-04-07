В период летней навигации ожидается сезонное увеличение количества рейсов, однако на Европу надеяться пока особо не стоит.

Количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины, которые Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины («Украэрорух») обеспечило аэронавигационным обслуживанием, в марте 2021 года, составило 12 тыс. 160 рейсов, что на 8,7% меньше, чем в марте 2020 года, и на 43% меньше по сравнению с докризисным мартом 2019 года.

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Об этом сообщила пресс-служба «Украэроруха».

Отмечается, что украинские авиакомпании выполнили 4 тыс. 603 рейса, что на 5,8% больше, чем в марте 2020 года, иностранные авиакомпании – 7 тыс. 557 рейсов (-15,8%).

«В общем количестве мартовских полетов было выполнено 1 тыс. 856 внутренних рейсов (на 28,6% больше, чем в марте 2020 года), 5 тыс. 980 международных рейсов (-10,1%) и 4 тыс. 324 транзитных рейсов (-17,3%)», - сказано в сообщении.

Руководитель «Украэроруха» Андрей Ярмак сообщил, что в период летней навигации ожидается сезонное увеличение количества рейсов.

«Мы ожидаем сезонное увеличение количества рейсов в воздушном пространстве под ответственностью Украины в период летней навигации, когда полноценно начнется туристический сезон. По восстановлению трафика в Европу, к сожалению, давать точные прогнозы по либерализации правил пересечения границ достаточно сложно, учитывая введение строгих ограничительных мер в связи с третьей волной коронавируса», - цитирует пресс-служба его слова.

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В 2020 году количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины составило 142 047 рейсов, что на 57,6% меньше, чем в 2019 году.

Самыми популярными по итогам года оказались международные аэропорты «Борисполь», «Киев» им. Сикорского и «Львов» имени Данила Галицкого, которые обслужили наибольшее количество взлетов и посадок в 2020 году – 47 тыс. 542, 12 тыс. 805 и 9 тыс. 850 соответственно.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines, компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и белорусская Belavia стали лидерами по количеству рейсов, выполненных в воздушном пространстве Украины в 2020 году.

В феврале количество авиарейсов в воздушном пространстве Украины, которые «Украэрорух» обеспечил аэронавигационным обслуживанием, составило 8 тыс. 758 рейсов, что на 56,2% меньше, чем в феврале 2020 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух»), созданное в 1992 году, является основой национальной аэронавигационной системы и Объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины (ОГВС). Среди основных задач предприятия - обслуживание воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства и организация потоков воздушного движения; организация радиотехнического и электротехнического обеспечения обслуживания воздушного движения и выполнения полетов; обеспечение деятельности и развития подразделений ОГВС; организация аварийного оповещения и участие в проведении поисково-спасательных работ; предоставление аэронавигационной информации пользователям воздушного пространства. В состав «Украэроруха» входят пять региональных структурных подразделений: Львовское, Одесское, Днепровское, «Киевцентраэро» и «Крымаэрорух».

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Автор: Павел Степанец