Помимо прочего, заведения смогут продлить время развлекательной программы до 02:00.

Департамент экономического развития Дубая выпустил новые протоколы для ресторанов в связи с распространением COVID-19.

Читайте такжеВ ​Дубае 2021 год встретят грандиозным салютомСогласно новым правилам, заведения общественного питания смогут изменить рассадку гостей – теперь за одним столом разрешается размещать 10 гостей вместо 8.

Кроме того, заведения смогут продлить время развлекательной программы – если раньше требовалось завершить ее до 01:00, то теперь - до 02:00. На сцену будут допущены музыкальные и танцевальные коллективы в полном составе (ранее – только сольные исполнители).

В ведомстве отметили, что рестораны проявили свою сознательность в части соблюдения установленных мер профилактики COVID-19. Согласно новым правилам, ресторанам также будет разрешено сервировать алкоголь в бутылках, передает russianemirates.com.

Новые протоколы были выпущены в преддверии рождественских и новогодних праздников, когда в ресторанах традиционно собираются большие компании. Заведения общественного питания будут использовать это время, чтобы компенсировать убытки, понесенные в дни пандемии.

Между тем, рестораны обязаны соблюдать все остальные требования, установленные властями Дубая ранее. В частности, им разрешается разделять столы барьерами из оргстекла, чтобы обеспечить большую вместимость помещений.

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Автор: УНИАН