В одном из городов Египта на трассе произошло ДТП, в котором пострадали украинцы.
Читайте такжеВ Египте во время отдыха погибла украинка - СМИОб этом сообщает Украина 24.
Посол Украины в Египте Евгений Микитенко рассказал, что происшествие произошло примерно в 6:00.
ДТП с туристическим автобусом, в котором находились до 60 пассажиров, произошло на трассе Шарм-эш-Шейх - Каир. Скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением.
Точное количество пострадавших неизвестно. Сообщается, что травмы получили трое украинцев. 1 человек получил тяжелую травму, 2 человека - более легкие. Всех пострадавших госпитализировали. Лечение должна оплатить туристическая компания.
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