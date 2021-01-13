Решение вступает в силу с 26 января

Центр по контролю и профилактике заболеваний США ввел требование по обязательному тестированию всех вылетающих в Штаты пассажиров на коронавирус.

Как передает avianews.com, решение подписал глава организации 12 января 2021 года, и оно вступает в силу с 26 января.

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Дополнительно всем прилетевшим рекомендовали оставаться на самоизоляции 7 дней и пройти повторно тест на 3-5 день после прибытия в США.

По словам главы центра Роберта Редфильда, хотя тестирование не устраняет все риски, оно может уменьшить распространение коронавируса в самолетах, аэропортах и городах, куда прилетают пассажиры.

Сейчас в США развернули массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19.

С 26 января 2021 года перед посадкой в самолет вылетающий в США пассажир должен будет предъявить справку о прохождении теста на коронавирус. Срок действия справки о тестировании — 3 дня. Она должна быть действительна на момент посадки в самолет.

Документ от лаборатории можно предъявить в печатной или электронной форме сотрудникам авиакомпании. На борт допускаются только пассажиры с негативным результатом теста и пометкой «Negative». Такая пометка означает, что пассажир не болеет.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США требует сдать тест, который определяет отсутствие вируса на момент сдачи анализа.

В официальном заявлении не уточнено, должен ли это быть только ПЦР-тест, однако в качестве примера центр приводит взятие мазка из носоглотки. Такие анализы проводятся методом ПЦР.

Если пассажир переболел коронавирусом и имеет письменное подтверждение, он может не сдавать тест. Перед вылетом в США необходимо будет показать справку от врача о том, что человек перенес COVID-19 ранее.

По решению президента США полеты в страну с пересадкой в аэропортах Шенгенской зоны, Великобритании или Ирландии запрещены для большинства обладателей виз. Для путешествия необходимо использовать альтернативные рейсы. Также в США не смогут въехать иностранцы, которые последние 14 дней были в Шенгенской зоне, Великобритании или Ирландии.

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Автор: УНИАН