Авиакомпания SkyUp анонсировала график зимних полетов (список)

Начало рейсов по зимней программе полетов запланировано на 25 октября.

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала график маршрутов в зимней программе полетов.

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Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"К ранее анонсированным европейским маршрутам с вылетом из Киева добавляются новые и уже знакомые с вылетом не только из столицы, но и из регионов. Шри-Ланка, ОАЭ, Израиль, Иордания, Китай, Сербия, Швеция, Словакия, Италия, Франция, Чехия. Стартуем 25 октября", - говорится в сообщении.

Авиаперелеты на зиму

Отмечается, что исключением станет только маршрут Киев - Дубай, рейсы по которому начнутся 26 сентября дважды в неделю - по субботам и средам. Частота рейсов по маршруту будет постепенно добавляться, и уже с 25 октября рейсы будут выполняться 5 раз в неделю - по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Также запланированы следующие рейсы:

Авиаперелеты из Киева

Киев - Белград: вторник, пятница. От 1213 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Братислава: четверг, воскресенье. От 552 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Стокгольм: вторник, пятница. От 1516 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Амман: среда, воскресенье. От 3277 грн в одну сторону без багажа.

Киев - Коломбо: понедельник, четверг. От 13 691 грн без багажа.

Авиаперелеты из Львова

Из Львова запланированы рейсы в Дубай: среда, суббота. От 4110 грн в одну сторону без багажа.

Также Львов - Неаполь: понедельник, пятница. От 1044 грн в одну сторону без багажа.

Львов - Прага: вторник, четверг, воскресенье. От 1017 грн в одну сторону без багажа.

Львов - Париж (Бове): вторник, пятница. От 1182 грн в одну сторону без багажа.

Львов - Тель-Авив: четверг, воскресенье. От 2845 грн в одну сторону без багажа.

Авиаперелеты из Харькова

Из Харькова запланированы рейсы в Прагу: вторник, четверг, воскресенье. От 1692 грн в одну сторону без багажа.

Также Харьков - Дубаи: среда, суббота. От 4206 грн в одну сторону без багажа.

Харьков - Париж (Бове): четверг, воскресенье. От 1912 грн в одну сторону без багажа.

Авиаперелеты после карантина

SkyUp Airlines за первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу восстановила 50% докарантинной операционной деятельности.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

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Автор: Александр Куницкий