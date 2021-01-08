Мэр Амстердама Фемке Халсема предложила запретить продажу марихуаны иностранным туристам.

Об этом говорится в письме мэра, направленном в городской совет, сообщает издание nrc.nl.

«Критерий проживания» при продаже легких наркотиков применяется на остальной территории Нидерландов с 2013 года, но Амстердаму тогда обеспечили исключительное положение.

Таким образом мэр хочет «снизить привлекательность Амстердама как места пребывания для туристов, любящих легкие наркотики».

Всего в Амстердаме находятся 166 кафе, которые предлагают марихуану. Хотя их количество с годами снижается, обороты оставшихся заведений растут, и этот рост во многом обеспечен иностранными туристами, которые приезжают в Амстердам. Согласно исследованию, проведенному по заказу муниципалитета, для обслуживания местного рынка потребуется всего 68 кафе.

Халсема признает, что запрет на продажу марихуаны иностранным курящим туристам может первоначально привести к незаконному обороту легких наркотиков на улице. Она считает, что запрет нужно вводить с «разумным переходным периодом», но пока неизвестно, сколько он продлится.

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Туризм в Амстердаме

Отказ от легкого наркотуризма, отмечает издание, является частью долгосрочного проекта, направленного на то, чтобы центр Амстердама снова стал пригодным для жизни и избавился от неудобств массового туризма. В конце прошлого года Халсема также объявила о плане закрыть часть окон с проститутками в Квартале красных фонарей и перевести их в «эротический центр» за пределами центра города.

Власти Амстердама уже не в первый раз предлагают ограничить поток туристов, которых привлекает возможность купить легкие наркотики. Предыдущая подобная инициатива выдвигалась в феврале 2020 года.

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Автор: Олег Давыгора