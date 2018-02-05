В Карпатах спасли четырех заблудившихся туристов

Трое спасенных – жители Львовщины, еще один – прибыл на отдых из Ровенской области.

В Закарпатской области спасатели отыскали четырех туристов, которые заблудились в горах.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, первое сообщение о пропаже людей в спасательную службу поступило днем третьего февраля. По предварительной информации, в районе долины Брецкул (направление г. Говерла), что в Раховском районе во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир и заблудились трое туристов - жители г. Дубны Львовской области.

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Для проведения поисковых работ были привлечены 10 спасателей и две единицы техники. Поисковые работы проводились сразу в двух местах: на местности в районе г. Брецкул и в районе перемычки Льва Бориса между гг. Говерла и Петрос. В 11:00 четвертого февраля спасателям удалось отыскать туристов. в медицинской помощи они не нуждались.

Еще одно тревожное сообщение о пропаже человека в горах в тот же день поступило к спасателям в 18:10: во время катания на лыжах в районе горной долины Драгобрат потерял ориентир и заблудился 24-летний житель Ровенской области.

Для проведения поисковых работ привлекли семерых спасателей Ясинянского горного поискового отделения и трех общественных спасателей из одноименного курорта.

Поисково-спасательные работы проводились двумя поисково-спасательными группами путем обследования территории долины Урда и Крачуняска, а также в направлении с.Черная Тиса Раховского района.

Только в 11:30 четвертого февраля туриста удалось отыскать в урочище Грегулец. В медицинской помощи мужчина не нуждался.

Ранее сообщалось, что 22 января, закарпатские спасатели нашли в горах пятерых заблудившихся туристов. Трое из них - отдыхающие из Швейцарии, еще двое - украинцы.