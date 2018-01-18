Чудом спасшийся от лавины в Карпатах сноубордист попал на видео

На карпатском курорте Драгобрат снежная лавина едва не накрыла сноубордиста. Турист лишь чудом сумел ее избежать.

Видео, которое снял очевидец происшествия Игорь Борисяк, опубликовало на своей странице в Facebook туристическое агентство "Snegtravel".

На записи видно, как сноубордист спускается с горы и в этот момент начинает сходить лавина. К счастью, спортсмену удалось выехать из опасной зоны.

На видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщал УНИАН, из-за снегопада туристам пришлось покидать швейцарские Альпы на вертолетах.