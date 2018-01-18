Чудом спасшийся от лавины в Карпатах сноубордист попал на видео
18:32, 18 января 2018Новости туризма
1027 0
На записи видно, как сноубордист спускается с горы и в этот момент начинает сходить лавина.
Инцидент произошел на курорте Драгобрат / скриншот
На карпатском курорте Драгобрат снежная лавина едва не накрыла сноубордиста. Турист лишь чудом сумел ее избежать.
Видео, которое снял очевидец происшествия Игорь Борисяк, опубликовало на своей странице в Facebook туристическое агентство "Snegtravel".
На записи видно, как сноубордист спускается с горы и в этот момент начинает сходить лавина. К счастью, спортсмену удалось выехать из опасной зоны.
На видео присутствует ненормативная лексика
Как сообщал УНИАН, из-за снегопада туристам пришлось покидать швейцарские Альпы на вертолетах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter