Чудом спасшийся от лавины в Карпатах сноубордист попал на видео

18:32, 18 января 2018
Новости туризма
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На записи видно, как сноубордист спускается с горы и в этот момент начинает сходить лавина.

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На карпатском курорте Драгобрат снежная лавина едва не накрыла сноубордиста. Турист лишь чудом сумел ее избежать.

Видео, которое снял очевидец происшествия Игорь Борисяк, опубликовало на своей странице в Facebook туристическое агентство "Snegtravel". 

На записи видно, как сноубордист спускается с горы и в этот момент начинает сходить лавина. К счастью, спортсмену удалось выехать из опасной зоны.

На видео присутствует ненормативная лексика

Как сообщал УНИАН, из-за снегопада туристам пришлось покидать швейцарские Альпы на вертолетах.

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Теги: #лавина в Карпатах#турист спасся от лавины