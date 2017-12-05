Через Харьков будет ездить новый автобусный рейс в Польшу. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Харьковское предприятие автобусных станций", передает 057.ua.

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Рейс "Запорожье-Слупск", который курсирует через Харьков, будет отправляться с центрального автовокзала (просп. Гагарина, 22). Стоимость билета составляет 2059,11 грн.

Из Харькова автобус отправляется в 15:35. До места назначения можно добраться за 36 часов и 15 минут. Автобус курсирует через: Люблин, Варшаву, Торунь, Гданск, Кутно и т.д.

Напомним, с 12 декабря автобусные рейсы из Харькова в Познань, которые запустили 1 августа этого года, будут курсировать ежедневно.