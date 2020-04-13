Google собрал виртуальные маршруты по разным странам
11:59, 13 апреля 2020Новости туризма
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Это еще одна возможность путешествовать из дома.
Иллюстрация / REUTERS
В Google Arts & Culture появился раздел «Виртуальные туры».
Это еще одна возможность путешествовать из дома.
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На сайте собрали панорамные снимки из Street Views. Можно, например, посетить популярные музеи и достопримечательности, прогуляться по улицам городов или увидеть граффити онлайн. Все они доступны здесь.
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