цей матеріал доступний українською

Google собрал виртуальные маршруты по разным странам

11:59, 13 апреля 2020
Новости туризма
16 0
Иллюстрация / REUTERS

В Google Arts & Culture появился раздел «Виртуальные туры».

Это еще одна возможность путешествовать из дома.

Читайте такжеПосетить пирамиды из дома: 10 лучших виртуальных туров к самым известным достопримечательностям мира

На сайте собрали панорамные снимки из Street Views. Можно, например, посетить популярные музеи и достопримечательности, прогуляться по улицам городов или увидеть граффити онлайн. Все они доступны здесь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter