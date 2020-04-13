Google собрал виртуальные маршруты по разным странам

Это еще одна возможность путешествовать из дома.

В Google Arts & Culture появился раздел «Виртуальные туры». Это еще одна возможность путешествовать из дома. Читайте такжеПосетить пирамиды из дома: 10 лучших виртуальных туров к самым известным достопримечательностям мира На сайте собрали панорамные снимки из Street Views. Можно, например, посетить популярные музеи и достопримечательности, прогуляться по улицам городов или увидеть граффити онлайн. Все они доступны здесь.

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