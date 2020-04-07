Эксперты спрогнозировали, как изменится рынок туризма после пандемии коронавируса

В связи с пандемией туристический рынок переживает не лучшие времена.

Эксперты прогнозируют, что в 2021 году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса путешествия значительно подорожают.

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Отмечается, что сейчас туристический рынок в очень плохой ситуации, каждый турист может отсудить свои деньги в течение полугода. Но если все будут судиться, и туроператору не даст денег инвестор, 50-60 % компаний попросту закроются.

В связи с этим рынок туризма полностью изменится. В частности, может исчезнуть такое понятие как чартерный туризм, никто не будет заранее выкупать самолеты.

Ранее УНИАН сообщал, что в США сделали оптимистичные прогнозы относительно коронавируса.