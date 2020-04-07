Эксперты спрогнозировали, как изменится рынок туризма после пандемии коронавируса
16:52, 07 апреля 2020Новости туризма
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В связи с пандемией туристический рынок переживает не лучшие времена.
Иллюстрация / REUTERS
Эксперты прогнозируют, что в 2021 году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса путешествия значительно подорожают.
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Отмечается, что сейчас туристический рынок в очень плохой ситуации, каждый турист может отсудить свои деньги в течение полугода. Но если все будут судиться, и туроператору не даст денег инвестор, 50-60 % компаний попросту закроются.
В связи с этим рынок туризма полностью изменится. В частности, может исчезнуть такое понятие как чартерный туризм, никто не будет заранее выкупать самолеты.
Ранее УНИАН сообщал, что в США сделали оптимистичные прогнозы относительно коронавируса.
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