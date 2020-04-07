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Эксперты спрогнозировали, как изменится рынок туризма после пандемии коронавируса

16:52, 07 апреля 2020
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеСвежий рейтинг паспортов: повлияет ли коронавирус на безвиз по всему мируОб этом пишет «Сегодня».

Отмечается, что сейчас туристический рынок в очень плохой ситуации, каждый турист может отсудить свои деньги в течение полугода. Но если все будут судиться, и туроператору не даст денег инвестор, 50-60 % компаний попросту закроются.

В связи с этим рынок туризма полностью изменится. В частности,  может исчезнуть такое понятие как чартерный туризм, никто не будет заранее выкупать самолеты.

Ранее УНИАН сообщал, что в США сделали оптимистичные прогнозы относительно коронавируса.

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