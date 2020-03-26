Из Москвы в Киев 29 марта приедет спецпоезд с эвакуированными украинцами

25 марта в МИД Украины заявили, что дали России разрешение на эвакуацию россиян из Украины и планируют эвакуировать около 800 украинцев из РФ.

Из Москвы в Киев 29 марта приедет специальный поезд с эвакуированными украинцами, изъявившими желание вернуться домой в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Укрзализныця по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры Украины назначила на 27 марта рейс поезда № 906 Киев-Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер в связи с карантином не имеют возможности самостоятельно пересечь границу», - говорится в сообщении.

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В частности, поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14.

Также в обратном направлении поезд № 905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн-систему "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, 25 марта в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что дали России разрешение на эвакуацию россиян из Украины и планируют эвакуировать около 800 украинцев из РФ.

В то же время МИД Украины ожидает от РФ разрешения на транзит по ее территории медицинских грузов из третьих стран.