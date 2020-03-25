Из Италии в Украину из-за коронавируса возвращаются еще 129 украинцев

Это уже четвертый спецрейс, который возвращает украинцев из Италии.

Из Италии в Украину возвращаются еще 129 украинских граждан.

Об этом сообщает Посольство Украины в Италии в социальной сети Facebook.

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«25 марта после продолжительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании Alitalia, 129 украинцев со всей Италии, среди которых, в частности, группа украинских спортсменов-гребцов, которые находились на Сардинии, вылетели в Киев спецрейсом из Рима», - говорится в сообщении.

При этом сказано, что этот самолет стал уже четвертым спецрейсом, который был организован для возвращения украинцев домой из Италии.

«Пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг», - заявили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 марта 424 украинца хотели вернуться из Италии.

23 марта в Украину вернулись 178 украинских граждан спецрейсом из Неаполя.

На данный момент в Италии трое украинцев умерли от коронавируса, двое инфицированы.

В Украине, по последним данным Министерства здравоохранения, уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.