За двое суток из Египта домой вернулись более 18 тысяч украинцев
14:47, 18 марта 2020Новости туризма
132 0
Сегодня утром с курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада прилетели более 11 тыс. граждан Украины.
Иллюстрация / REUTERS
За двое суток из Египта на Родину вернулись более 18 тыс. украинских граждан.
Об этом говорится в оперативной информации МИД Украины относительно коронавируса.
Читайте такжеМининфраструктуры хочет назначить спецпоезда для эвакуации украинцев из Польши
"Сегодня утром 11 тыс. 318 граждан Украины вернулись на Родину из городов Шарм-эль-Шейх и Хургада", - говорится в сообщении.
"За двое суток совместными усилиями нам удалось вернуть более 18 тыс. наших граждан из Египта. Мы продолжаем активно работать над возвращением наших соотечественников на родную землю", - подчеркивают дипломаты.
Как сообщал УНИАН, в двух отелях в Египте находятся 712 украинцев на карантине после обнаружения коронавируса у двух итальянских туристов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter