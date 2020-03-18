За двое суток из Египта домой вернулись более 18 тысяч украинцев

Сегодня утром с курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада прилетели более 11 тыс. граждан Украины.

За двое суток из Египта на Родину вернулись более 18 тыс. украинских граждан.

Об этом говорится в оперативной информации МИД Украины относительно коронавируса.

Читайте такжеМининфраструктуры хочет назначить спецпоезда для эвакуации украинцев из Польши

"Сегодня утром 11 тыс. 318 граждан Украины вернулись на Родину из городов Шарм-эль-Шейх и Хургада", - говорится в сообщении.

"За двое суток совместными усилиями нам удалось вернуть более 18 тыс. наших граждан из Египта. Мы продолжаем активно работать над возвращением наших соотечественников на родную землю", - подчеркивают дипломаты.

Как сообщал УНИАН, в двух отелях в Египте находятся 712 украинцев на карантине после обнаружения коронавируса у двух итальянских туристов.