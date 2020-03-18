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За двое суток из Египта домой вернулись более 18 тысяч украинцев

14:47, 18 марта 2020
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в оперативной информации МИД Украины относительно коронавируса.

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"Сегодня утром 11 тыс. 318 граждан Украины вернулись на Родину из городов Шарм-эль-Шейх и Хургада", - говорится в сообщении.

"За двое суток совместными усилиями нам удалось вернуть более 18 тыс. наших граждан из Египта. Мы продолжаем активно работать над возвращением наших соотечественников на родную землю", - подчеркивают дипломаты.

Как сообщал УНИАН, в двух отелях в Египте находятся 712 украинцев на карантине после обнаружения коронавируса у двух итальянских туристов.

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