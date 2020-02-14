МАУ запускает продаж питания на внутренних рейсах

Ранее путешествующим между городами Украины был доступен лишь предварительный заказ питания.

С 14 февраля 2020 года пассажиры внутренних рейсов авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» получат возможность покупать питание – напитки и снэки на борту.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании «Международные Авиалинии Украины».

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На внутренних рейсах между Киевом и Одессой, Харьковом, Днепром, Запорожьем, Львовом, Ивано-Франковском, Херсоном и Черновцами МАУ предлагает пассажирам широкий выбор сладких и соленых снеков, сэндвичей, алкогольных и безалкогольных напитков, а также чай и кофе в ассортименте.

«Мы понимаем, насколько индивидуальными могут быть запросы каждого пассажира, а поэтому стараемся максимально расширить перечень доступных сервисных опций, – отметила директор по сервису и инноваций МАУ Кристина Ганькевич. – Справедливо это и в отношении преференций в питании: одних удовлетворит чашка крепкого кофе, других легкий перекус, тогда как кому-то необходим полноценный горячий обед. И наша задача, как клиент-ориентированной компании, предусмотреть и проработать все возможные варианты».

Ранее путешествующим между городами Украины был доступен лишь предварительный заказ питания.

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