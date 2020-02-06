Португалия ограничила условия выдачи "золотых виз"

Для Португалии "золотая" визовая схема проживания для иностранцев только за 2019 год собрала 742 млн евро.

Парламент Португалии одобрил поправку, которая ограничивает выдачу так называемых "золотых виз" за инвестиции в недвижимость вдоль побережья, в частности в Лиссабоне и Порто.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Шаг парламента означает, что инвестиции в недвижимость будут признаны соответствующими схеме только относительно внутренних муниципалитетов, а также автономных регионов Азорских островов и Мадейры.

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Это мероприятие направлено на содействие инвестициям в регионах с низкой плотностью населения и на уменьшение давления на рынки недвижимости, такие как Лиссабон и Порто (два крупнейшие города Португалии).

Для Португалии "золотая" визовая схема проживания для иностранцев только за 2019 год собрала 742 млн евро. Больше всего бенефициаров программы происходят из Китая (4467), Бразилии (863), Турции (380), Южной Африки (320) и России (296).

Как известно, Испания, Кипр, Великобритания и Португалия собрали больше всего денег по схеме "золотых виз". По данным Еврокомиссии, большинство европейских стран не проводит достаточных проверок происхождения богатства людей, которые покупают гражданство или "золотые визы".