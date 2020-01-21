Харьковский исторический музей можно посетить бесплатно

День открытых дверей в музее продлится с 22 до 24 января и связан с празднованием 100-летия с момента его основания.

Харьковский исторический музей имени Сумцова можно посетить с 22 по 24 января бесплатно в связи с празднованием 100-летия со дня его основания.

Об этом говорится на сайте музея.

К юбилею в музее открыли три новые выставки: Слобожане; Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени; Традиции и просвещение.

Они посвящены 100-летней истории музея, особенностям его развития в различные эпохи, эволюции от начала XX века. Выставка «Калейдоскоп музейных сокровищ в измерении времени» пройдет в музее впервые за несколько десятков лет и рассекретит музейные экспонаты, которые никогда ранее не демонстрировались посетителям.

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Среди прочего будет представлено оборудование, на котором мастера делали фотографии, получившие награды на выставках в Европе в конце XIX века; каминные часы, изготовленные во Франции во второй половине XVIII века и др.

Новые выставки будут включать интерактивные зоны для общения с посетителями и обратную связь. Полученная информация поможет музейщикам понять, в каком направлении развивать музей и чем привлекать посетителей в дальнейшем.

Кроме того, специально к 100-летию празднования Нацбанк выпустил юбилейную монету номиналом 5 гривен, а «Укрпочта» – марку.

Справка УНИАН. Харьковский исторический музей основан в январе 1920 года. Коллекция насчитывает более 330 тысяч экспонатов. Ежегодно заведение посещает более 200 тысяч туристов.