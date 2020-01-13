цей матеріал доступний українською

Японский миллиардер ищет подругу для путешествия на Луну

11:38, 13 января 2020
Новости туризма
223 0
Японский миллиардер Юсаку Маедзава / фото REUTERS

Такое объявление 12 января появилось в его Twitter, пишет Русская служба ВВС.

Читайте такжеНесколько американских компаний собираются построить космические отели для туристов

Согласно условиям, в конкурсе могут принимать участие одинокие девушки в возрасте от 20 лет, которые заинтересованы в полете в космос и могут приобщиться к подготовке перед полетом.

Среди прочего, идеальная девушка должна быть «яркой личностью и всегда положительной» и той, которая «хочет наслаждаться жизнью в полной мере».

Заявки на участие можно подать до 17 января, а в марте должны подвести итоги. Встреча с Юсаку Маедзава состоится в середине февраля, результаты конкурса — в марте 2020-го, а сам полет — в 2023 году.

Маедзава — первый пассажир, который оплачивает туристическую поездку на Месяц компании SpaceX Илона Маска. С собой он готов взять девушку не моложе 20 лет - с ней он «прокричит о любви и мире во всем мире из космоса».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter