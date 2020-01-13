Японский миллиардер ищет подругу для путешествия на Луну

Космический турист Юсаку Маезава, который должен первым полететь на корабле Илона Маска в 2023 году на Луну, ищет девушку, которая согласится с ним путешествовать. Дедлайн для заявок - 17 января.

Японский миллиардер Юсаку Маедзава объявил конкурс, чтобы найти девушку, которая вместе с ним в 2023 году полетит на Луну.

Такое объявление 12 января появилось в его Twitter, пишет Русская служба ВВС.

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Согласно условиям, в конкурсе могут принимать участие одинокие девушки в возрасте от 20 лет, которые заинтересованы в полете в космос и могут приобщиться к подготовке перед полетом.

Среди прочего, идеальная девушка должна быть «яркой личностью и всегда положительной» и той, которая «хочет наслаждаться жизнью в полной мере».

Заявки на участие можно подать до 17 января, а в марте должны подвести итоги. Встреча с Юсаку Маедзава состоится в середине февраля, результаты конкурса — в марте 2020-го, а сам полет — в 2023 году.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_lovehttps://t.co/R5VEMXwgglpic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

Маедзава — первый пассажир, который оплачивает туристическую поездку на Месяц компании SpaceX Илона Маска. С собой он готов взять девушку не моложе 20 лет - с ней он «прокричит о любви и мире во всем мире из космоса».