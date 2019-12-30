"Дочка" Lufthansa отменила более 170 рейсов из-за новогодней забастовки бортпроводников

Забастовка продлится с понедельника, 30 декабря, по среду, 1 января 2020 года.

Немецкий авиаперевозчик Germanwings - дочерняя компания концерна Lufthansa - отменила более 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников.

Как сообщает DW, отменены более 170 рейсов, которые должны были состояться в ближайшие три дня.

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Забастовка затронула прежде всего внутригерманские рейсы с понедельника, 30 декабря, в среду, 1 января 2020 года. Именно в течение этих трех дней продлится забастовка бортпроводников Germanwings.

Рейсы были отменены, в частности, из аэропортов Кельн-Бонн, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт и Дюссельдорф.

В компании Eurowings отметили, что постараются минимизировать негативное влияние забастовки на пассажиров. Более тысячи рейсов в эти три дня состоится согласно расписанию.

Профсоюз Ufo решил прибегнуть к забастовке из-за спора с руководством Germanwings в связи с тем, что компания отклонила просьбу ряда бортпроводников о работе на неполную ставку.

Напомним, в начале ноября немецкая авиакомпания Lufthansa отменила в общем 1300 рейсов в связи с 48-часовой забастовкой бортпроводников.