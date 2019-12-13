Google назвал Топ 10 самых популярных тревел-направлений 2019 года
14:56, 13 декабря 2019Новости туризма
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Поездка в Мальдивы оказалась самым популярным поисковым запросом.
Мальдивы возглавили рейтинг / фото wikipedia.org/Gzzz
Глобальный поисковик Google опубликовал данные поисковых запросов за 2019 год. Одна из категорий в отчете - это направления для путешествий.
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В своем ежегодном отчете "поисковые запросы за год" Google назвал тревел-направления, которые вызвали наибольший интерес у пользователей. Данные приведены на основе такого запроса как Поездка в (Trip to). Поездка на Мальдивы оказалась самым популярным поисковым запросом.
Топ 10 самых популярных тревел-направлений 2019 года:
1. Мальдивы
2. Япония
3. Бора-Бора
4. Лас-Вегас
5. Мексика
6. Аляска
7. Новый Орлеан
8. Калифорния
9. Нью-Йорк
10. Коста-Рика
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