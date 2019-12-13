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Google назвал Топ 10 самых популярных тревел-направлений 2019 года

14:56, 13 декабря 2019
Новости туризма
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Мальдивы возглавили рейтинг / фото wikipedia.org/Gzzz

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В своем ежегодном отчете "поисковые запросы за год" Google назвал тревел-направления, которые вызвали наибольший интерес у пользователей. Данные приведены на основе такого запроса как Поездка в (Trip to). Поездка на Мальдивы оказалась самым популярным поисковым запросом.

Топ 10 самых популярных тревел-направлений 2019 года:

1. Мальдивы

2. Япония

3. Бора-Бора

4. Лас-Вегас

5. Мексика

6. Аляска

7. Новый Орлеан

8. Калифорния

9. Нью-Йорк

10. Коста-Рика

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Теги: #отдых#путешествия