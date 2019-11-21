Суд в Испании признал незаконными ограничения Ryanair по ручной клади

В Ryanair заявили, что решение суда не повлияет на политику авиакомпании.

Суд в Испании признал незаконным взимание платы авиакомпанией Ryanair за провоз ручного багажа.

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Как пишет Reuters, иск против лоукоста подала пассажирка, летевшая из Мадрида в Брюссель. Компания взяла с нее 20 евро за 10-киллограмовую ручную кладь.

Суд постановил, что ручную кладь можно свободно перевозить в салоне, ссылаясь на испанские правила, которые разрешают пассажирам брать ручную кладь на борт без дополнительных затрат.

Также он обязал Ryanair вернуть пассажирке 20 евро плюс проценты, но отклонил ее требование о компенсации еще 10 евро морального ущерба.

В Ryanair заявили, что решение не повлияет на политику авиакомпании в отношении багажа. "Это единичный случай, который неверно истолковал нашу коммерческую свободу определять размер позволенной для провоза ручной клади", - говорится в заявлении компании, передает liga.net.

Напомним, Ryanair и Wizz Air с 1 ноября 2018 года изменили правила перевозки ручной клади, сделав платными все сумки на колесах. Ранее оба лоукостера были оштрафованы за это антимонопольным органом Италии. Антимонопольный комитет Украины начал свое расследование во отношении европейских лоукостов и МАУ.