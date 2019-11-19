В Голливуде открыли уникальный отель в форме гитары (видео)
21:13, 19 ноября 2019Новости туризма
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Его 36 этажей предлагают 800 роскошных апартаментов, несколько ресторанов, спа-центров, гигантский бассейн и даже искусственную реку с садом.
В Голливуде открыли уникальный отель в форме гитары «Хард Рок».
Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДаи".
Его 36 этажей предлагают 800 роскошных апартаментов, несколько ресторанов, спа-центров, гигантский бассейн и даже искусственную реку с садом. Ночью всю эту роскошь подсвечивают 17 тысяч ярких ламп. За ночь в обычном номере придется выложить от двух до шести сотен долларов.
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