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В Голливуде открыли уникальный отель в форме гитары (видео)

21:13, 19 ноября 2019
Новости туризма
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Об этом говорится в сюжете программы "ДжеДаи". 

Его 36 этажей предлагают 800 роскошных апартаментов, несколько ресторанов, спа-центров, гигантский бассейн и даже искусственную реку с садом. Ночью всю эту роскошь подсвечивают 17 тысяч ярких ламп. За ночь в обычном номере придется выложить от двух до шести сотен долларов.

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Теги: #голливуд