Рай для инстаблогеров: в Вене открылся Музей селфи

В венском музее селфи 24 комнаты со специально оборудованными фотолокациями.

В столице Австрии Вене в начале октября 2019 года заработал новый музей под названием nofilter_museum, посетители которого имеют возможность сделать яркие селфи на специально оборудованных локациях.

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"В 24 залах с яркими стенами и огромными предметами реквизита все необходимое для идеальных фото: бассейны с шариками, цветочные стены, блестящие конфетти и даже бутафорская еда", - рассказывают на странице Посольства Австрии в Украине в Facebook.

Основательница музея Петра Шарингер надеется, что интерес к селфи также повысит интерес молодежи к музеям.

Отметим, стоимость входного билета в музей составляет от 15 до 25 евро, в зависимости от дня и загруженности. При этом билеты нужно покупать на сайте музея заранее на конкретное время. Таким образом удается избегать слишком большого скопления людей возле локаций.

Кстати, если вы хотите увидеть в Австрии что-то кроме столицы, можно поехать в город Грац. Подробнее о нем читайте в большом материале УНИАН.Туризм.