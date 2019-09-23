Forbes: Киев попал в список стран с самым дешевым Duty-Free

Исследование показало, в каких аэропортах и на какие товары цены значительно ниже.

Тем, кто любит прикупить что-то в зоне Duty-Free, стоит обратить внимание на алкоголь в аэропортах карибских стран. А на косметику лучшие цены в Европе. На это указывает новое исследование от сайта для путешественников The Points Guy.

Как пишет Forbes, в целом самые дешевые товары Duty-Free в аэропортах Куала-Лумпур, в Малайзии, а самые дорогие – в греческом аэропорту Санторини. В рамках исследования сравнили цены на 13 видов товаров в 50 аэропортах мира на шести континентах. При этом в расчет не брались распродажи и акции. Все товары были разделены на более общие категории: алкоголь, косметика, парфюмерия и табак.

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Как оказалось, цена на один и тот же товар в зонах Duty-Free разных аэропортов может отличаться на 30% или даже больше.

«Путешественникам нужно с умом подходить к покупкам в Duty-Free. Там есть действительно хорошие предложения, но также и чрезвычайно завышенные цены», - сказал Скотт Майеровиц из Points Guy.

Перед тем, как покупать что-то в аэропорту, он советует туристам исследовать, какова обычная цена на желаемый товар. Это сделать не сложно, учитывая то, что в аэропортах обычно есть бесплатный Wi-Fi.

«Простое правило говорит: чем выше налог на товар, тем выше предложение будет в Duty-Free», - пояснил Майеровиц.

Поэтому авторы исследования советуют тем, кто путешествует в Украину, обратить внимание на алкоголь в зоне Duty-Free. В аэропортах Киева эта категория товаров оказалась дешевле, чем в других странах. Также недорого бутылку чего-нибудь крепкого можно приобрести в Мадриде и в аэропорту острова Большой Кайман. Самый дорогой алкоголь в греческом Санторини, в аэропорту Аккры в Гане, а также в Афинах.

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Косметику исследователи советуют покупать в Лондоне, Дубае и Вене. Дороже всего она обойдется в Бангкоке, Цюрихе и Мадриде. Однако в испанской столице, как оказалось, выгодно покупать духи. Также на этот товар стоит обратить внимание в Лондоне и аэропорту города Порту в Португалии. Самая дорогая парфюмерия в Duty-Free Бангкока, Вены и Аккры.

Цены на табачные изделия, согласно исследованию, оказались наиболее привлекательными в Сингапуре, Гонконге и Таиланде. Самые дорогие сигареты продают в Лондоне, Париже и Сиднее.