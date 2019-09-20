Две европейские авиакомпании закрывают рейсы в Украину

Причиной выхода в Brussels Airlines назвали "оптимизацию собственной маршрутной сети".

Две европейские авиакомпании, Brussels Airlines и British Airways, закрывают рейсы в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Avianews.

Пресс-секретарь Brussels Airlines Ким Дайэн сообщила, что последний рейс по маршруту Киев-Брюссель авиаперевозчик выполнит 17 ноября 2019 года.

Причиной выхода в Brussels Airlines назвали "оптимизацию собственной маршрутной сети".

"Мы предлагаем пассажирам, которые успели забронировать билеты, альтернативные варианты для того, чтобы они смогли добраться до своих мест назначения", - добавили в пресс-службе авиакомпании.

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После ухода Brussels Airlines на линии Киев-Брюссель останется МАУ. Авиакомпания выполняет ежедневные рейсы между столицами Украины и Бельгии.

Еще одной авиакомпанией, которая уйдет с украинского рынка в этом году, станет British Airways.

"Мы с сожалением прекращаем рейсы в Киев. У нас была долгая история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жизнеспособным", - сообщили изданию в пресс-службе British Airways.

Авиаперевозчик выполнит последний рейс между аэропортом Борисполь и лондонским аэропортом Хитроу 3 октября.