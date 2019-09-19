Завтра в Китае откроют один из крупнейших аэропортов в мире

На этот аэропорт потратили 11,5 млрд долларов.

В Китае собираются открыть новый гигантский аэропорт в окрестностях Пекина. Аэропорт «Пекин-Даксин» примет первый коммерческий рейс 20 сентября.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

Площадь четырех его взлетных полос и терминала равна размерам 97 футбольных полей (1 миллион квадратных метров).

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Своей первоначальной целью аэропорт задекларировал до 2025 года выйти на показатель в 72 миллиона пассажиров и два миллиона тонн грузов, перевозимых ежегодно. В дальнейшем ожидается, что аэропорт будет иметь семь взлетных полос и обеспечивать перевозки не менее 100 миллионов пассажиров и четыре миллиона тонн грузов.

Аэропорт «Даксин» спроектировали архитектор Заха Хадид и ее китайские коллеги. Смета проекта составляла $11,5 млрд. Строительство началось в 2014 году. В строительных работах участвовало более 40 тысяч рабочих.

За его форму китайские СМИ окрестили аэропорт «морской звездой»: пять залов ожидания соединены в центре главным залом. Это сделано с целью уменьшить расстояние, которое должны проходить пассажиры. Администрация аэропорта пообещала, что расстояние между зонами контроля и отдаленными терминалами будет не более 600 метров (8 минут ходьбы).

«Пекин-Даксин» станет вторым аэродромом после столичного аэропорта Пекина, который находится на пределе своих мощностей.