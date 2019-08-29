Куда больше всего летают из Киева: самые популярные авиамаршруты

Польская столица является авиамаршрутом с наибольшей частотой полетов из аэропортов Киева.

Ряд событий, включающих значительное охлаждение отношений с Россией, курс на Европу, получение безвиза в страны Шенгенской зоны и ЕС, либерализация авиасообщения значительно изменили географию самых популярных регулярных авиамаршрутов из Киева.

avianews.com проанализировал расписания аэропортов, авиакомпаний и системы бронирования, чтобы выяснить, какие сейчас направления имеют наибольшую частоту выполнения из украинской столицы.

1. Киев-Варшава: 51 рейс в неделю

Польская столица является авиамаршрутом с наибольшей частотой полетов из аэропортов Киева. В Варшаву рейсы выполняют две сетевые авиакомпании и два лоу-коста, связывая между собой аэропорты Борисполь и Жуляны с аэропортами Шопена и Модлин.

Наибольшую частоту имеет LOT (27 рейсов в неделю), далее следует МАУ (14 рейсов в неделю). Лоу-косты Wizz Air и Ryanair выполняют по семь и три рейса в неделю соответственно.

2. Киев-Минск: 49 рейсов в неделю

Между Киевом и Минском летают только две авиакомпании: МАУ (14 рейсов в неделю) и «Белавиа» (35 рейсов в неделю), что не мешает этому направлению занимать вторую строку рейтинга с результатом 49 рейсов в неделю, лишь незначительно уступая Варшаве.

Такая значительная частота полетов «Белавиа» объясняется уникальной нишей, которую занял белорусский авиаперевозчик. В то время как с осени 2015 года между Украиной и Россией прекращено прямое авиасообщение, «Белавиа», благодаря географическому расположению своего хаба в Минске, может обеспечить самое короткое время в пути для перелетов между Киевом и крупнейшими городами России — Москвой и Санкт-Петербургом.

Впрочем, даже такие впечатляющие цифры все еще далеки от частоты полетов прямых рейсов между Киевом и Москвой. В 2013 году между столицами Украины и Россией только в один день выполнялось около 20 рейсов в обе стороны.

3. Киев-Тель-Авив: 41 рейс в неделю

Тель-Авив из года в год остается одним из наиболее популярных маршрутов из Киева, что не в последнюю очередь связано с тесными родственными связями между странами. Также путь к религиозным центрам, расположенным в Израиле, и курортам страны лежит через крупнейший аэропорт, расположенный в Тель-Авиве.

Полеты между Киевом и Тель-Авивом выполняют две авиакомпании: МАУ (27 рейсов в неделю) и El Al (14 рейсов в неделю). Среди украинских авиакомпаний право на полеты из Киева в Тель-Авив имеет также YanAir, но сейчас авиаперевозчик не летает по этому маршруту. Допуск других украинских авиакомпаний ограничен существующей квотой на полеты.

4. Киев-Вена: 39 рейсов в неделю

Еще пару лет назад за авиабилеты Киев-Вена в обе стороны нужно было отдать несколько сотен евро. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, и во времена акций цена на перелет в одну сторону может начинаться от 10 евро. Благодаря этому столица Австрии вошла в список направлений из Киева, на которых конкуренция обвалила цены на билеты.

Такая кардинальная смена ценовой политики на этом направлении произошла после допуска двух лоу-костов: Wizz Air и дочки Ryanair — Laudamotion. Тогда как первый летает между Киевом и Веной семь раз в неделю, второй совершает пять рейсов в неделю. Сетевые авиакомпании представлены на маршруте МАУ (14 рейсов в неделю) и Austrian Airlines (13 рейсов в неделю).

5. Киев-Рига: 39 рейсов в неделю

С началом летней навигации полетов airBaltic, имеющая основной хаб в Риге, увеличила свое присутствие на маршруте Киев-Рига с 19 до 24 рейсов в неделю, а также задействовала на линии более вместительные самолеты Boeing 737 вместо небольших региональных авиалайнеров Bombardier Q400. Также на линии представлены МАУ (13 рейсов в неделю) и лоу-кост Wizz Air (2 рейса в неделю).

6. Киев-Франкфурт: 38 рейсов в неделю

В 2018 году Украина и Германия значительно расширили квоту на линиях Киев-Франкфурт, Киев-Мюнхен и Киев-Берлин с 28 до 52 рейсов суммарно по трем маршрутам в неделю для каждой из сторон.

Это позволило Lufthansa, чей ключевой пересадочный узел расположен во Франкфурте, нарастить частоту полетов в Киев на шесть рейсов в неделю до 20 рейсов в неделю.

Также либерализация авиасообщения привела к выходу на линию Киев-Франкфурт лоу-коста Wizz Air (выполняет 5 рейсов в неделю), из-за чего Lufthansa снизила цену билетов на данном маршруте до уровня 90 евро. МАУ представлена на данном направлении 13 рейсами в неделю.

7. Киев-Стамбул: 38 рейсов в неделю

Долгое время квота на полеты между Киевом и Стамбулом позволяла авиакомпаниям обоих сторон выполнять не более 16 рейсов в неделю. В 2018 году квота была расширена до 24 рейсов в неделю.

В настоящее время на линии летают только две авиакомпании: МАУ (14 рейсов в неделю) и Turkish Airlines (24 рейса в неделю). Тогда как турецкая сторона полностью использовала новую квоту, в Украине почти половина квоты не используется. Она распределена между МАУ и «Розой Ветров», которая не совершает регулярные рейсы Киев-Стамбул.

8. Киев-Париж

Линия Киев-Париж долгие годы имела ограничения на допуск новых авиаперевозчиков. Ситуация изменилась в 2019 году, когда на маршрут сначала допустили французскую Aigle Azur, а затем и украинский лоу-кост SkyUp.

Полеты между Киевом и Парижем теперь выполняют четыре авиакомпании: МАУ и Air France (по 14 рейсов в неделю), Aigle Azur и SkyUp (по три рейса в неделю). Тогда как первые две летают из Борисполя в аэропорт Шарля-де-Голля, Aigle Azur базируется в аэропорту Орли. SkyUp же в сентябре намерен перенести обслуживание парижских рейсов из аэропорта Шарля-де-Голля в аэропорт для бюджетных авиакомпаний Бове.

9. Киев-Лондон

Из представленных в списке маршрут Киев-Лондон является наиболее протяженным. Сейчас на нем представлены сразу четыре авиакомпании, которые обслуживаются во всех четырех аэропортах британской столицы. МАУ летает между Борисполем и Гатвиком 14 раз в неделю, British Airways между Борисполем и Хитроу шесть раз в неделю, Wizz Air между Жулянами и Лутоном три раза в неделю, тогда как Ryanair между Борисполем и Станстедом пять раз в неделю.

Присутствие на маршруте двух крупнейших лоу-костов Европы привело к ценовым войнам. В результате British Airways решила завершить борьбу и после 3 октября 2019 года прекратит полеты из Хитроу в Киев, закрыв свой единственный украинский маршрут.

В данной статье указана частота полетов, которая планируется к выполнению в сентябре 2019 года, исходя из официальных данных в расписании авиаперевозчиков и их системах бронирования.