В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло за километр от берега

Полицейские подняли изможденную пострадавшую на борт служебного катера и вернули на берег.

В Херсонской области полицейские спасли девушку, которую на надувном матрасе унесло волнами за километр от побережья Азовского моря.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, инцидент произошел сегодня в Геническом районе.

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"В ходе наблюдения за соблюдением правопорядка на воде напротив с. Геническая Горка полицейские увидели надувной матрас, который унесло волнами за километр от берега. Правоохранители срочно направились в его направлении и услышали крики о помощи. Как выяснилось, на матрасе находилась молодая женщина, которую волны отнесли в море", - сообщили в полиции.

По словам начальника отделения полиции в порту "Херсон" Максима Жаркова, женщина была очень измождена, и, несмотря на все попытки грести в сторону пляжа, волны относили ее все дальше в море.

Полицейские подняли пострадавшую на борт служебного катера и вернули на берег.