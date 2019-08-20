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Туристический регион Турции встряхнуло землетрясение

16:11, 20 августа 2019
Новости туризма
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Землетрясение, по свидетельствам туристов, чувствовался легко / фото: Flickr/ Matt Katzenberger

Об этом сообщает "Європейська правда".

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По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда толчков составила 4,6 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился в 77 км к югу от города Манавгат на глубине 30 км. Этот город расположен в 76 км от центра провинции Анталии и в 65 км от Алании.

Землетрясение ощущалось легко и длилось недолго, согласно показаниям, размещенными на сайте EMSC. Многие люди, почувствовавшие землетрясение, написали: "Это было легкое дрожание", "Это было очень коротко", "Немного покачало", "Маленькое сотрясение". В то же время люди, живущие на последних этажах, чувствовали это больше.

Сообщений об ущербе или пострадавших не зафиксировано.


 

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Теги: #землетрясение#Турция